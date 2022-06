Una Casa Moderna Che Vi Stupirà a Roma

La gestione degli spazi è decisamente il punto di forza del progetto e da questa prima immagine si coglie immediatamente. La zona giorno è ampia e di grande impatto. È un moderno open space che accoglie sala da pranzo e un soggiorno da urlo. C'è un interessante mix di elementi: a prevalere è il bianco, ma non c'è solo lo stile moderno, ci sono anche richiami alla tradizione, come ad esempio il tavolino in legno davanti al divano. A spiccare è la lampada ad arco di Castiglioni, un'icona del design.