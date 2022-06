Tavoli in plastica: a ciascuno il suo

Progettati originariamente per l'esterno, i tavoli in plastica si sono sempre più evoluti nel tempo, diventando veri e propri elementi d'arredo anche per gli ambienti interni. Come vedremo insieme in questo libro delle idee, infatti, non esiste ormai più una reale differenza tra tavoli in plastica per il giardino o il terrazzo, piuttosto che per il soggiorno o il salotto: le ultime tendenze in fatto di outdoor design ci propongono tavoli e tavoli in plastica perfettamente contestualizzabili in ogni contesto. Non ci resta quindi che lasciarci ispirare dalle proposte dei nostri esperti e scegliere il tavolo in plastica che più risponde ai nostri desideri e alle nostre necessità.