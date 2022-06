Il fascino delle costruzioni in legno e pietra

Un aspetto sul quale a noi di homify piace soffermarci particolarmente sono le costruzioni. I materiali che si utilizzano per fabbricare le case a seconda di dove queste si trovano, sono sempre un argomento interessante, in grado di darvi consigli sempre nuovi spunti. Se vi dicessimo pietra e legno , ad esempio, qual è la prima cosa che vi viene in mente? La montagna giusto? Il tema di oggi ci porta proprio in alta quota per ammirare le abitazioni realizzate con pietra e legno, materiali principalmente usati nelle zone alpine per la loro resistenza e la capacità di isolamento che hanno.

Abbiamo collezionato per voi cinque immagini riguardanti quattro differenti progetti che hanno fatto della pietra e del legno la loro caratteristica principale. Quattro diverse case di montagna che hanno saputo integrarsi al paesaggio circostante soprattutto per la presenza di questi due materiali nella loro struttura. Per non stare a dilungarci troppo però, continuiamo con la lettura guardando le foto.