Stop alle pareti bianche in cucina: 6 idee da copiare!

Il mosaico in cucina è un vero evergreen. Gli appassionati del genere non hanno mai smesso di usarlo, mentre le tendenze design lo stanno riscoprendo pian piano come alleato ultra glam, proprio in aree funzionali della casa come questa. Facilmente lavabile e dal grande impatto visivo, il mix di piccole tessere lucenti può quindi fare breccia nelle case dallo stile più disparato. Basterà optare per la versione e lo schema cromatico che più si addice all'angolo cottura in questione.