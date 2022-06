La Parete della Cucina: le Idee Innovative per Decorarla

In ogni cucina si presenta il problema di cosa mettere in quella zona residua di parete tra il mobile dove stanno il lavandino e i fornelli e i mobili pensili appesi superiormente. E' uno spazio che facilmente si compromette perché viene frequentemente macchiato dagli schizzi del cibo che stà in cottura, o di ciò che si sta lavando.

Pertanto, siccome si tratta di un punto delicato, in questo libro delle idee vogliamo mostrarvi 6 possibili soluzioni di rivestimento per quella porzione di parete con cui spesso non sappiamo cosa fare. La soluzione più classica è il rivestimento in piastrelle di ceramica, ma dato che molte persone vorrebbero valutare anche altre possibilità noi andremo ad esplorare altre opzioni.

