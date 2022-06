homify 360°: la ristrutturazione di una casa in stile eclettico e retrò

La cucina dopo la ristrutturazione coglie in pieno quello che è lo spirito retrò tanto in voga in questi ultimi tempi. La pavimentazione con le sue trame e i suoi colori si erge ad assoluta protagonista dell'ambiente. Anche gli arredi dicono la loro con un mobile che prende per intero tutta la parete e un'isola da cucina completamente rivista in stile rustico.