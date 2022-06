6 piccoli ma favolosi giardini per l'entrata di casa

In spazi come quello che vediamo in questa immagine, in cui l'illuminazione sia discontinua durante l'arco della giornata, una soluzione per mantenere un giusto grado di umidità può essere quella di creare un piccolo giardino, magari con l'aiuto di esperti paesaggisti, con uno strato di pietre e terriccio in cui inserire sia piante a terra che piante in vaso, da raggiungere con un apposito impianto di irrigazione Scegliendo, piante che non abbiano bisogno di molta luce, come per esempio l'edera e il ficus.