Una Casa da Film Horror Diventa Elegante e Moderna!

La luce proveniente dalla grande finestra si diffonde in tutta la zona living, semplice ma affascinante. I bellissimi pavimenti in legno sono in perfetta armonia con le pareti bianche e un caldo camino ultramoderno aggiunge stile senza essere eccessivo .

I mobili e gli arredi presentano alcuni toni terrosi, ma anche colori più vivaci e brillanti per un mix impeccabile.