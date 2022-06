Prima e dopo di un appartamento irriconoscibile!

Il progetto di riabilitazione è un processo che non si rivolge al passato, come spesso si crede, ma al futuro. L'obiettivo è quello di rielaborare la storia degli edifici, adattandola ad un stile di vita contemporaneo. I professionisti di Happy Ideas at Home lavorano proprio su questa premessa, sempre alla ricerca di aggiungere valore al settore immobiliare, in primo luogo alle strutture residenziali. Lo scopo è quello di assistere i proprietari durante il processo di rinnovazione dei loro spazi. Per questo vengono effettuati i più diversi tipi di lavoro, tra cui la manutenzione e lavori più in profondità.

In questo senso, il progetto è proprio la ristrutturazione completa degli spazi interni di un appartamento con 2 camere da letto. I lavori hanno incluso la sostituzione di una nuova cucina semi-attrezzata, il pavimento in legno originale è stato completamente recuperato e sono stati anche sostituite tutte le porte e le finestre della casa.