10 case rustiche che vi faranno battere forte il cuore

L'uso di materiali come il legno continua a caratterizzare lo stile rustico. Ma in un contesto in cui il dato naturale è sempre molto presente si inseriscono elementi contemporanei, in una commistione tra tradizione e modernità che rende unici gli spazi come quello della cucina che vediamo. Se il calore sprigionato dal legno abbraccia per intero lo spazio, dal soffitto all'isola cucina, gli elementi della modernità sono perfettamente integrati nella configurazione. A partire dall'ampia cappa centrale, dotata di luci a illuminare i piani di lavoro e cottura. Una cucina di lusso che tiene insieme tradizione e innovazione.