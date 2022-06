Storia di un modesto ufficio che divenne un delizioso appartamento

Non vi sembra incredibile che questo spazio sembra un cortile interno? Gli architetti si sono rifiutati di concepire questo spazio solo come area di sfogo, conferendogli un’importanza più che meritata. Per far si che il cortile diventi un terrazzo, hanno giocato un ruolo fondamentale le piante e il colore verde, distribuito in ogni angolo. Un arredo specifico per esterno completa la decorazione.