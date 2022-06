Come rendere speciale una camera da letto qualunque

Ci troviamo in un vecchio hotel in Sardegna, da circa due anni in vendita senza successo. L'intera costruzione, risalente agli anni Sessanta, presentava degli interni trascurati e un arredo anonimo, davvero l'antitesi del concetto di ospitalità! Forse anche la vostra camera da letto ha un aspetto non troppo diverso da questo? Già intuiamo la vostra eventuale risposta, con relativa giustificazione del caso. Se è quella che pensiamo noi, dovete sapere che per trasformare la vostra camera da letto in qualcosa di unico non serve un grande budget, ma solo molta creatività e spirito di inventiva.