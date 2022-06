Una casa rustica che ama lo stile moderno!

L’abitazione si trova in una posizione spettacolare, circondata dalla natura e lontana dai vicini. Completamente isolata. Tuttavia, quando si deve progettare un abitazione partendo da zero, equivale a iniziare un dipinto su una tela bianca. Ed é qui che risiede la maggiore difficoltà. Bisogna saperla posizionare, cercando il miglior orientamento e la ventilazione ottimale. Per questo motivo si è optato per una costruzione a forma di L in modo da sfruttare al massimo la luce del sole e far si che ogni stanza affacci sul paesaggio circostanze.