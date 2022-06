homify 360°: un villa moderna dentro e fuori

Oltre alla cucina, la zona giorno presenta anche un soggiorno e una sala da pranzo entrambi pensati nello stesso ambiente e divisi da una libreria costruita su misura per fare da parete divisoria. Purtroppo abbiamo dovuto scegliere solo alcune delle splendide immagini di questo progetto, ma se volete visualizzarlo tutto non dovete fare altro che cliccare sulla fotografia e in seguito sul logo dell'esperto.

Anche la taverna, come tutto il resto della casa, presenta un arredo essenziale e cromie neutre per pareti e pavimenti; solo la zona attorno al camino è volontariamente resa più rustica dalla pietra a vista che riveste la canna fumaria e il focolare. Inoltre, è stato ricavato uno spazio su misura per la legna sotto al braciere per evitare ai proprietari di casa un continuo avanti e indietro dalla legnaia a casa.