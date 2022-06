Scrivanie in arte povera per angoli eleganti e autentici

Quella che vi mostriamo in questa immagine è una idea che vi sarà di grande ispirazione. Una deliziosa scrivania in arte povera è stata riadattata a mobile da bagno con alcune modifiche che l'hanno resa funzionale allo scopo. Nella parte sinistra dell piano della scrivania, il legno è stato intagliato per per ricavare una circonferenza utile a collocare un lavabo di forma rotonda. Il cassetto per le carte e i documenti, nella parte centrale del mobile in arte povera, è possibile destinarlo ai prodotti per l'igiene personale o alle spazzole per capelli. Da notare, l'anello in ottone invecchiato per far presa sul cassetto che costituisce un accostamento tipico che si vede di frequente sui complementi d'arredo in arte povera poiché i due stili si sposano benissimo insieme. Questa scrivania poggia su un parquet classico con cui è stato rivestito questo bagno che mi mixa lo stile rustico allo stile moderno che ormai prevede sempre i comodi e funzionali sanitari sospesi. Il progetto – in base al quale è stata data nuova vita alla scrivania in arte povera – è stato concepito dagli esperti di MG2.