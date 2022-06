Per i pavimenti, meglio la pietra naturale o la ceramica?

C'è qualcosa di perennemente elegante e senza tempo nei pavimenti in pietra naturale. Forse il fatto che siano riusciti a superare secoli e secoli, fino ad arrivare nell'era moderna come una delle scelte più popolari per la pavimentazione. Chi ne ha esperienza diretta sa che si tratta di una grande soluzione in termini di durevolezza e manutenzione , visto che sono molto più facili da pulire rispetto ad altre superfici come pavimenti in legno e moquette.

Queste qualità vengono però ben riassunte anche dai pavimenti in ceramica, che almeno per quanto riguarda gli interni, garantiscono all'incirca le stesse prestazioni. Come fare dunque a scegliere tra i due tipi di rivestimenti? Il nostro articolo di oggi vuole proprio cercare di guidarvi in questa difficile decisione, analizzando sia gli aspetti economici e tecnici che quelli più legati allo stile.