10 idee con ripiani modulari (ideale per case moderne)

Nell'ambito della casa moderna, l'intercambiabilità degli elementi, la possibilità di dare vita a combinazioni che sappiano adattarsi alla struttura architettonica ma anche informare di sé lo spazio e la sua configurazione, è molto importante. In questo ambito, elementi modulari come mensole e ripiani, di cui ci occuperemo in questo Libro delle Idee, permettono una grande libertà nella composizione degli spazi interni. Per sua natura, la modularità permette di combinare in modi sempre nuovi gli stessi elementi: la struttura architettonica può così essere riletta e trasformata attraverso l'integrazione di moduli ripetibili in configurazioni non obbligate. La casa modulare è espressione di una moderna concezione dello spazio domestico, meno vincolata a strutture fisse e immutabili, aperta al cambiamento e allo sfruttamento di elementi costruttivi più agili e quindi a una grammatica dell'interior design capace di adattarsi e mutare in vista di una equilibrata integrazione tra esigenze funzionali ed estetiche. Seguiteci.