7 Regole d'Oro per Organizzare la Cucina Perfetta

Potrà sembrare una banalità, ma utilizzare contenitori trasparenti per la conservazione degli alimenti ci farà risparmiare parecchio tempo in cucina. Non solo per la pasta, ma anche per caffè, riso, zucchero, farina e legumi, giusto per fare qualche esempio. In questo modo eviteremo di dover aprire tutti i barattoli, ma ci basterà dare una semplice occhiata per scegliere l’ingrediente giusto. Senza contare che i contenitori trasparenti sono anche graziosi da esporre, come vediamo in questa elegante proposta!