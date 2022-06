Prima e Dopo: da fatiscente officina a elegante loft

Guardando la foto precedente e confrontandola con questa è normale rimanere completamente sbalorditi, quasi senza parole e pensiamo che questa reazione sia più che giustificata. Ovvio è che se non vi avessimo fatto vedere come si presentava questo spazio prima, sicuramente avreste esclamato bella casa! , ma la cosa sarebbe finita lì. Le differenze sono moltissime, soprattutto per quello che riguarda la luce che irradia gli spazi: se prima ci trovavamo davanti ad un luogo lugubre, ora vediamo come sono state create aperture che permettono all'ambiente di essere illuminato naturalmente.

Questo grande open space dallo stile moderno ha una grande particolarità, l'avete notata? In questa immagine spunta lo specchietto di una macchina, sì proprio così, perché l'ambiente è progettato per contenere l'auto del proprietario di casa proprio nello spazio riservato alla zona giorno, grazie al grande portellone automatico che dà proprio su questa parte del loft e che permette l'entrata della vettura in soggiorno.