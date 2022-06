Come Arredare una Casa in Stile Moderno

Come arredare una casa con uno stile moderno? Questa è una delle domande più frequenti che ci arrivano settimanalmente e spesso la risposta non è così ovvia, né unica. Lo stile moderno, per come lo intendiamo oggi, ha infatti assunto un carattere vario: ha ereditato una piccola parte razionale dal modernismo, discostandosi però da questa corrente che ha contraddistinto l'architettura del XX secolo, per fondersi completamente, invece, ad un'idea minimalista delle forme e degli spazi, un approccio che in fin dei conti rappresenta la nostra contemporaneità. I materiali da utilizzare per uno stile moderno in casa sono semplici, ma trattati, lucidati e raffinati per ottenere superfici leggere, brillanti e omogenee.

Per descrivere nei minimi dettagli questa tendenza nell'arredamento e nell'architettura d'interni, abbiamo pensato di presentarvi un progetto molto interessante che riflette a pieno lo stile moderno di cui vi stiamo parlando. L'abitazione si trova nella periferia di Santo Stino di Livenza, in prossimità della provincia di Venezia, e si sviluppa su 2 livelli, oltre un sottotetto non abitabile. Il progetto di ristrutturazione è stato condotto ad opera dello studio Sanson Architetti.