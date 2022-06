10 bagni con doccia che ti faranno venir voglia di eliminare la vasca!

Come rendere speciale una doccia perchè possa competere con le più belle vasche freestanding attuali? Naturalmente personalizzarne il design, non solo in termini di struttura ma anche in termini di rivestimento, telaio, funzionalità e colori. Getti idromassaggio, luci per cromoterapia e altri plus sono indubbiamente un valore aggiunto notevole, ma anche un semplice elemento decorativo può rendere il box assolutamente gradevole e unico!