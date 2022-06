Un Appartamento di una Giovane Coppia Arredato con Pochi Soldi

Il libro delle idee che vi sottoporremo oggi può essere considerato come un tour in un appartamento in cui tinte forti ed elementi di design rapiscono l'attenzione dell'osservatore. Lo studio BMK ha realizzato degli ambienti di notevole impatto poiché ha saputo combinare l'allegria dei colori forti, come il turchese e il fuksia, con pareti bianche, linee minimal e complementi d'arredo di design che tutti vorremmo avere nelle nostre case. Non è facile combinare colori e stili senza che il risultato sia chiassoso o ridondante. Scopriamolo assieme questo esperimento ben riuscito grazie alla bravura dei nostri professionisti…