Quando il bagno è bello

Per quello che ci riguarda un bel bagno deve essere senza fronzoli, non ci piacciono pizzi e merletti, preferiamo un ambiente essenziale, che racchiude in sé eleganza e funzionalità. Questa stanza da bagno realizzata da Lucia Bentivogli, rispecchia esattamente ciò che vogliamo intendere. Non ci troviamo di fronte ad un bagno minimal (troppo austero), ma siamo in un luogo caldo, accogliente, perfetto per i momenti da trascorrere in intimità. È un bagno che richiama lo stile rustico, ma con un tocco moderno (il lavandino, la lampada a muro) questo contrasto è capace di creare un luogo perfetto per il relax e la cura del corpo.