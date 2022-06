La moda in cucina: in verde, e perché no?

È vero, di solito il verde non è il primo colore che viene in mente quando si pensa all'arredo della cucina, ma è tornato di moda e, a seconda di come lo si utilizza, può aiutare a creare un nuovo look, in una cucina sia classica che moderna. Le sfumature sono tante e creano impressioni molto diverse tra di loro, tanto che potrete essere sorpresi di scoprire ciò che vi piace e che vi sembrerà perfetto anche per la vostra cucina. Diamo insieme un'occhiata allora sulle ultime novità in fatto di cucina firmate homify, e vediamo se anche questa volta riusciamo a stupirvi.