Una casa nel centro di Roma piena di sorprese

L’edificio si colloca in un’area urbana caratterizzata da elementi architettonici di diverse epoche, e anche se dall’esterno non si direbbe, al suo interno nasconde un vero mondo. La superficie totale misura ben 340 mq divisi su due piani. In più, il progetto vanta una doppia destinazione d’uso, una residenziale e una direzionale, entrambe dotate di ingresso indipendente.