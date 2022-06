Scrivanie uniche per l'uffico e non solo

La scelta della scrivania è il primo passo obbligato da compiere per iniziare ad arredare l'ufficio o lo studio in casa propria. Quest'oggi abbiamo fatto una piccola rassegna su quelle che potevano essere delle scelte uniche, scrivanie straordinarie e fuori dal comune, in grado quindi di dare quel tocco diverso alla nostra postazione lavoro. Le 5 diverse scrivanie che abbiamo raccolto per voi sono caratterizzate dal design Made in Italy e da alcuni concept molto differenti tra di loro: le prime 3 sono soluzioni innovative per forma e aspetto, quindi capaci di adattarsi ad un approccio lavorativo più creativo; gli ultimi 2 esempi riguardano 2 arredi da studio più classici, che però riservano delle sorprese rispetto l’organizzazione degli spazi.