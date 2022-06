La casa violino, un progetto a misura di una passione

La cassa armonica di un violino: questa l'idea che gli interni della cucina vogliono riprodurre. Ecco perché sia i muri che i soffitti sono ricoperti in legno ed ecco perché l'atmosfera che si respira qui è tanto speciale e diversa da quello a cui siamo abituati a vedere sui cataloghi. I rivestimenti in legno hanno inoltre creato un particolare fenomeno acustico rispetto ai suoni e ai rumori prodotti in questa cucina open space, i quali vengono piacevolmente ovattati.

Come possiamo intuire dalla foto, la cucina è direttamente collegata al soggiorno dalla quale è divisa solo visivamente, grazie alla pavimentazione: un rivestimento in marmo di Calacatta già preesistente e mantenuto nel soggiorno, affiancato semplicemente a uno in resina epossidica di colore avorio che ne richiama il colore nelle venature.