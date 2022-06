Per la cucina nuova: 8 cose che la faranno più comoda

La quinta comodità che non dovreste farvi mancare è la creazione di un angolo per le colazioni o le cene veloci, proprio come in una tavola calda. In questo bel progetto si è voluta proprio ricreare questa atmosfera, rivestendo il muro di una grande lavagna che riporta il menù del giorno. Una grande panca in legno è stata quindi addossata alla parete, fungendo da tavolo da pranzo, servito da sedie colorate.