homify360°: due residenze di lusso tra lago e campagna

Trattandosi di un antico ex pollaio, lo stile di questi appartamenti non poteva che essere rustico e dalle finiture precise e tradizionali. Le travi a vista del soffitto conferiscono agli ambienti un'atmosfera intima e calda, caratteristica molto importante per una casa vacanze. Altra prerogativa molto importante per un appartamento destinato alla villeggiatura è che sia un luogo di relax, ma anche di lusso, dove non manca nulla: normalmente chi decide di trascorrere le proprie ferie affittando casa e non andando in albergo, desidera una certa indipendenza che spesso in albero non si ha, però richiede comfort maggiori o uguali a quelli della propria residenza.