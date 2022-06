5 cose che non possono mancare in un bagno italiano moderno

Può sembrare un’ovvietà, ma il bidet è l’elemento principe che non può mancare in un bagno italiano moderno, come possiamo ammirare in questo affascinante esempio proposto da ARCHILAB. In case sempre più caratterizzate da spazi ridotti e da soluzioni compatte, per ricavare magari il secondo bagno, può infatti capitare che il bidet venga sacrificato. In realtà si tratta di un vero e proprio simbolo dello stile italiano, che abbiamo ormai importato in tutto il mondo e a cui non si dovrebbe rinunciare per alcun motivo. E se proprio i metri quadrati a disposizione sono pochi potremmo sempre puntare su modelli salva spazio, progettati proprio per ambienti di piccole dimensioni.