Come arredare una casa mescolando stili diversi

Se i vostri interni rustici vi hanno un po' stancato e siete in cerca di una brezza di modernità in casa vostra, perché non pensare di introdurre alcuni elementi in uno stile diverso? Sappiamo che spesso il mix degli stili d'arredo viene definito come il tabu del design d'interni, ma noi siamo convinti dell'esatto contrario: dosare con gusto arredi provenienti da stili diversi può rendere interessante anche che quello appariva prima come l'appartamento più anonimo.

Per dimostrarvi la semplice evidenza di questo principio, vi portiamo in Svizzera, in Canton Ticino, dove lo studio di architettura Di Fabio Arredamenti è riuscito a trasformare un vecchio ristorante rustico nella moderna casa di una giovane famiglia, dove i ben due anni di lavoro condiviso tra il team di architetti e le maestranze del posto hanno davvero prodotto qualcosa di unico, un progetto realizzato con eclettismo e passione.