Attico sul porto

La camera è circondata di ante che nascondono vani porta oggetti: dai cassetti per la biancheria, all'armadio per i vestiti, questa disposizione tutta attorno al letto, ricorda quella di una barca. Anche in questo ambiente i colori utilizzati sono chiari per non opprimere. Nello spazio creato apposta per il letto sono posizionate due lampade anch'esse con doppia funziona: illuminare tutta o solo una parte della camera.