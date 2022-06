La dependance che stavi sognando con degli interni da innamorarsi

Ma andiamo subito al punto forte degli interni, le zone notte. L’intera proprietà ne dispone di ben 5, e questa è la prima:

Il percorso per accedervi non è affatto lineare, anzi intricato e intrigante, ed è ben organizzato. Non vi sono infatti angoli morti, bensì una piccola area lettura ad esempio, costituita da una poltrona rivestita con un tessuto a patchwork e illuminata da una lampada a sospensione molto particolare.