Una casa dell'orrore diventa una vera bomboniera

Se siete in procinto di ristrutturare casa e siete a caccia di idee, questo articolo è quello che fa per voi! Questo appartamento era davvero orribile, trasandato, completamente abbandonato a se stesso. Dire semplicemente che mancava di stile sarebbe riduttivo! Grazie all'intervento dello studio di interior design BLACKSTONES questa tragica residenza si è trasformata in un piccolo capolavoro di design! Ora ha un look fresco, attuale e vivace. Siete curiosi?