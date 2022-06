Piccolo Appartamento di Soli 29 m2 Che con Questi Trucchi Sembra più Grande

Oggi vi mostriamo un piccolo appartamento – solo 29 mq! – in cui però lo spazio è così ben sfruttato, da farlo sembrare molto più grande. Quando la metratura è ridotta, alcune scelte risultano obbligate: non si può puntare su un arredamento scenografico e dal forte impatto, bisogna piuttosto puntare su arredi che occupino il minor spazio possibile. In questa piccola casa, il team di interior designer dello studio BLACKSTONES ha dato il meglio di sé!