Bella da fuori, SPETTACOLARE dentro!

Questa abitazione unifamilaire nel centro di Londra ha un'originale facciata rosa che, se non fosse per la vegetazione, attrarrebbe gli sguardi di tutto il vicinato.

La casa ha quattro camere da letto e si distingue, non solo per il disegno degli spazi, per la luce naturale e per l'arredo contemporaneo e particolare, ma anche per l'attenzione degli architetti nel progettare un'abitazione sostenibile, con un adeguato isolamento termico, una buona ventilazione su più lati, l'installazione di pannelli solari per l'acqua calda e il riscaldamento, un tetto verde e un sistema di stoccaggio dell'acqua piovana per l'irrigazione. Andiamo a vedere la trasformazione di questo edificio da antica e modesta casa londinese a incredibile abitazione circondata dal verde, in pieno centro di città. Andiamo a scoprire gli interni, il buon gusto degli inquilini e gli arredi e infine… uno stupendo patio, per rilassarsi e passare momenti piacevoli in compagnia!