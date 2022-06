7 consigli per risparmiare denaro quando si costruisce casa

Nella scelta dei materiali è utile tenere a mente che determinati rivestimenti in legno o pietra sono prodotti in paesi relativamente lontani. La scelta di materiali locali potrebbe consentirvi di risparmiare per due motivi principali: il primo relativo ai costi di trasporto che incidono in minor misura; il secondo dovuto a una maggiore familiarità degli artigiani locali con materiali comunemente reperibili in zona, che consente di ridurre notevolmente le ore di lavoro.