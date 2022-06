Come organizzare al meglio uno spazio di 30 mq

Molto spesso una metratura ridotta è considerata una caratteristica esclusivamente negativa. Ovviamente pone dei limiti, certo in una casa di 30 mq non si possono collocare tre stanze, due bagni, uno studio… però, ha anche notevoli vantaggi. Oltre ad avere chiaramente un prezzo inferiore e quindi a permettere di vivere più vicino alla città, con tutti i servizi che questa offre, certamente richiede meno cura e manutenzione. Inoltre, permette di creare uno stile molto più caratterizzato. Scegliendo adeguatemente arredi e complementi è possibile dare molta personalità ad una piccola casa, senza bisogno di investire cifre da capogiro. Se volete qualche esempio, vediamo insieme come questi architetti e interior designer hanno arredato questi appartamenti!