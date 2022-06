5 idee per organizzare una libreria diversa

C'è chi fa della libreria in casa una vera e propria filosofia e la considera come il custode di qualcosa di prezioso, e chi invece la pensa semplicemente come un complemento d'arredo tra gli altri. E voi, qual è la vostra idea di libreria ? Semplice insieme di scaffali in fila o piccolo concetto di funzionalità e design?

Se per la vostra libreria siete alla ricerca di una praticità espressa in termini di design originale, state leggendo l'articolo giusto: vi presentiamo le ultime proposte per il nuovo anno dei nostri esperti italiani.