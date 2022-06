70 m² in Stile Moderno che Vorrai Copiare Subito

Qui ad homify siamo ormai abituati a vedere progetti di case o appartamenti dalle dimensioni non propriamente generose, ma un po’ più ridotte se non addirittura piccolissime, ed è ormai chiaro che con un progetto ben sviluppato questo non rappresenterà mai un problema. Un accurato studio dello spazio, infatti, garantisce una maggiore fruibilità dei metri quadrati a disposizione, e permette che tutti gli ambienti possano essere pensati e dunque arredati con praticità e razionalità. Quando però si arreda ambienti più contenuti, bisogna stare attenti a non incorrere in un errore piuttosto comune, quello di affogare gli spazi con un arredo eccessivamente presente. In questo caso infatti, si otterrà il risultato poco gradevole di spazi apparentemente più piccoli e cupi solo perché mal gestiti.