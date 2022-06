Le tendenze nell'arredo per il 2015: due progetti a confronto

Nonostante siamo già giunti alla fine di gennaio, siamo ancora in perfetto orario per parlarvi delle tendenze nell'arredo per questo 2015. Il primo di questo mese vi abbiamo parlato del marsala, decretato da Pantone ’colore dell'anno 2015’ (se vi siete persi l'articolo a riguardo, non preoccupatevi, potete comodamente cliccare qui). Oggi, oltre a mostrarvi le cromie che più delle altre faranno tendenza all'interno delle vostre case, vi vogliamo far conoscere anche quello che dice la moda in fatto di arredo.

Dobbiamo però fare una piccola premessa: le nostre linee guida non vi dovranno portare a realizzare un ambiente di tendenza ma completamente invivibile, piuttosto ognuno di noi dovrà saper mescolare moda ed esigenze, in modo da realizzare spazi funzionali, ma alla moda. Nel 2015 si abbandoneranno uno stile austero dalle cromie fredde, per fare spazio ad ambienti più umani , ovvero che si rifanno alla natura e al contesto che ci circonda. Inoltre, si lascerà spazio allo spazio, evitando fronzoli e limitando le decorazioni in modo da sentirsi liberi pur rimanendo dentro casa: liberi di muoverci, di osservare, di catturare la luce, apprezzando ancora di più il proprio tempo speso in casa. Si punta a miscelare nuove e vecchie idee, in modo da fondere gli stili e rendere ogni angolo un luogo unico e inimitabile.

Quindi, per farvi capire meglio ciò di cui stiamo parlando abbiamo scelto due progetti presenti sulla nostra piattaforma e li abbiamo messi a confronto: come noterete, nonostante si trovino completamente agli antipodi della nostra Penisola, i loro stili si assomigliano.