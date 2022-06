C'è ma non si vede: una casa in simbiosi con la natura!

Dicono che dipenda dai gusti, che nulla possa incontrare il gusto di tutti. Per questo l'architettura in molte occasioni si scontra con le polemiche: quello che piace a qualcuno, ad altri risulta orribile. Senza dubbio, ci sono progetti che oggettivamente attirano l'attenzione, in positivo o in negativo, e di fronte ai quali è difficile restare indifferenti. Questo è il caso dell'abitazione che andiamo a vedere oggi. Particolare, strana, evocativa, questa casa non passa inosservata, specialmente per l'incredibile impianto planimetrico.

Si tratta di una casa incastonata nel terreno, che rivoluziona l'idea romantica di vivere integrati nella natura. Con un volume che emerge e una parte considerevole scavata nella terra, questo progetto stupefacente ci porta in Corea, a scoprire una casa che vi lascerà a bocca aperta. Giudicate voi!