Grandi armadi per grandi spogliatoi

Esageriamo. Se abbiamo tanto spazio ecco come ci consiglia di impiegarlo Wagner Möbel Manufaktur GmbH & Co. KG: Tutte le pareti sono cassetti, vani o appendi abiti. Un'intera stanza solo per gli indumenti di tutta la famiglia e se si è solo in due, si può decidere di dividere i vestiti per settori: in basso a destra i completi da ufficio e a in alto a sinistra quelli da palestra. Per sfruttare al meglio tutta la struttura, c'è anche una scala per raggiungere comodamente tutti gli scaffali.