Top5 della settimana: rifare casa

Il tempo passa, scorre veloce e quasi senza accorgercene una settimana è già passata. Abbiamo passato ore seduti a una scrivania, oppure tra i tavoli di un ristorante o ancora sui tetti di altissime case e non ci siamo resi conto che il tempo ci ha superato, portandoci nuovamente al week end. Sarà che questa settimana, il tempo non ci ha aiutato e quindi oggi siamo un po' malinconici, nel mezzo di un inverno che poi così tanto rigido non è, trasportiamo i nostri corpi in ufficio, accendiamo le menti e creiamo il nostro lavoro, che prima di tutto è passione per la scrittura, il design e l'architettura. Durante questi sette giorni abbiamo scritto, moltissimo, vi abbiamo parlato di soggiorni, cucine, porte scorrevoli e case dai soffitti bassi; vi abbiamo consigliato come rinnovare il soggiorno in poche mosse e vi abbiamo spiegato perché, secondo noi, la cucina con isola è meglio di quella senza. Insomma, di cose ve ne abbiamo raccontate e, come ogni settimana, oggi vi mostriamo quali sono gli articoli che vi sono piaciuti e avete letto più degli altri. Continuate a scrollare quindi per scoprire quali argomenti fanno parte della Top5 di questa settimana!