Come scegliere le luci in casa?

Pensiamo ora alle zone di passaggio e di disimpegno, altri punti della casa che di solito vengono purtroppo lasciati per ultimi nella nostra to do list delle questioni domestiche.

Eppure l'ingresso, al pari dei corridoi che uniscono le stanze dovrebbero essere illuminate con la stessa cura di un soggiorno o di una camera da letto, proprio perché ci indicano la via per l'accesso per i vari ambienti. Montare dei punti luce come quelli della foto risulterà allora sicuramente efficace, distribuendo in maniera molto equilibrata tutte le radiazioni luminose.