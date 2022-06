Il salotto in giardino: un'idea per i fumatori

Non troppo tempo fa (si parla di una ventina d'anni più o meno), le sigarette erano un qualcosa di affascinante e per questo non era difficile vederle nella bocca della maggior parte delle persone. Che si fosse in ospedale, al cinema o in aereo, le sigarette potevano essere accese più o meno ovunque, tanto che anche i chirurghi, mentre operavano, trovavano maggiore concentrazione con una sigaretta tra le labbra. Treni, ristoranti, birrerie e supermercati non erano esclusi da questa malattia del fumo e così, chi aveva la fortuna di non avere iniziato, inalava comunque quello degli altri. Non esistevano campagne di prevenzione perché non si sapeva che in realtà dare ampie boccate alle sigarette, faceva male sia a chi aspirava che a chi gli stava attorno. Dopo le varie scoperte e i primi tumori ai polmoni, alla bocca e alla lingua, oltre che i vari problemi cardio-respiratori, si è iniziata una lenta battaglia contro il fumo e i fumatori, partendo dal costo delle sigarette e del tabacco, finendo con il divieto di fumare nei luoghi pubblici al chiuso. Al giorno d'oggi chi fuma deve stare lontano da chi non lo fa, oltre che per una questione di educazione, anche per un fatto di salute.

Chi però delle proprie sigarette non può fare a meno, apprezzerà il progetto che vi stiamo per presentare: si tratta di un salotto per fumatori realizzato all'interno del giardino di una lussuosa casa nei pressi di Zurigo. Un luogo tranquillo dove potersi godere la propria sigaretta del dopo-pasto senza disturbare gli altri abitanti della casa.