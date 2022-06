Una villetta italiana degli anni '70 ritorna a risplendere!

L'abitazione che vi mostreremo oggi in questo libro delle idee ha subito una ristrutturazione radicale che l'ha portata a diventare un gioiellino moderno e accogliente. Stiamo parlando di una villa anni '70, situata sulle colline dell'alta Langa, la cui ristrutturazione ha comportato una modifica radicale della disposizione interna, rintracciabile nello spostamento della scala e, in secondo luogo, la modifica delle finestre. Al piano terreno è stato creato un ambiente unico comprendente ingresso, cucina e soggiorno. Descritto così, sembra un progetto aleatorio ed è per questo che vi invitiamo a seguirci in questo tour che vi permetterà di scoprire le favolose idee che gli architetti dello studio Aulaquattro hanno concepito e realizzato per questa casa.