6 alternative di stile alle classiche pareti bianche del soggiorno

Abbandonate remore e dubbi: le fantasie sanno avvolgere e ispirare, divertire e rasserenare. Perchè dunque non impiegarle come affascinante rivestimento per la parete del salotto, magari sottoforma di carta da parati?! Optate per i colori che più preferite, e per pattern di cui intendete riprendere le sfumature all'interno del sistema d'arredo. Come eliminare il rischio di eccessi? Mantenendo semplici mobili e altre finiture e puntando tutto sul muro.