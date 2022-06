Hanno completato la loro casa in soli 30 m²… vi mostreremo come!

Sì, 30 m² sono davvero pochi… Ma se non ci credete, scoprite con noi cosa si può fare in pochi metri quadrati con un buon design. Tutto sta nell'organizzazione degli spazi, con molteplici usi in alcune zone, garantendo la circolazione negli spazi in un progetto ben definito.

Muretti e muri virtuali, che separano gli ambienti con elementi metallici e pannelli trasparenti, sono soltanto alcuni dei dettagli che si possono ammirare nelle immagini seguenti di questo articolo, in vi esponiamo un progetto realizzato dagli architetti Blackstones, che vi può servire se avete bisogno di idee per sfruttare al massimo lo spazio in una piccola casa.