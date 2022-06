Prima e Dopo: Da Appartamento Modesto a Capolavoro Moderno

Ricordate la cucina? Dopo la riforma è diventata uno spazio

diviso in due camere separate: una, la cucina e l'altra il bagno in un angolo completamente indipendente. Il pavimento in legno apporta un calore e una pace che ci ha fatto subito dimenticare le prime immagini. Il caldo colore del legno si combina con il bianco in molti dei mobili presenti. Lo stile tende verso una decorazione nordica, ma senza eccessi, mantenendo la naturalezza e, la creazione di questi spazi, anche se piccoli, risulta molto accogliente.